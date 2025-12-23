La agenda global cumplida en este 2025

El año 2025 ha sido un periodo de intensas transformaciones geopolíticas, desafíos climáticos históricos y avances tecnológicos que han redefinido la agenda global en la actualidad.

Entre los sucesos de trascendencia, ha sido regreso del multimillonario Donald Trump: El 20 de enero, asumió por segunda vez la presidencia de los Estados Unidos (EE.UU). Su mandato comenzó con políticas disruptivas, como la imposición de aranceles masivos, 10% a China, 25% a México y Canadá y el cierre oficial de la agencia de ayuda USAID [United States Agency for International Development; o en español, Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional).

La guerra en Ucrania, que empezó el ejército de la Federación rusa, cumplió tres años a pesar de los intentos de mediación de la nueva administración estadounidense. Las tensiones en el Caribe y Venezuela: EE. UU. lanzó operaciones militares contra el narcotráfico en aguas internacionales, lo que escaló la tensión con el gobierno de Nicolás Maduro.

Hay una tregua precaria en la Franja de Gaza, tras años de escalada bajo la vigilancia de fuerzas internacionales, mientras EE. UU. planteaba liderar planes de reconstrucción. Otro hecho relevante fue la Sucesión Papal tras el cónclave, fue elegido el nuevo Sumo Pontífice, quien adoptó el nombre de León XIV. Su nombre secular es Robert Francis Prevost, y es el 267.º papa de la Iglesia Católica.

Fin del “Penny”; en EE.UU. se acuñó el último centavo de dólar el 12 de noviembre, debido a que su costo de producción superaba su valor nominal. El auge de la Inteligencia Artificial (IA) generativa llevó a las primeras regulaciones estrictas tras casos judiciales impactantes y el aumento de la desinformación.

La Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) organizó en suelo estadounidense la primera edición expandida de su Mundial de Clubes, durante los meses de junio y julio, resultando campeón el Chelsea inglés. Este año demostró ser un punto de inflexión donde la multipolaridad y el cambio climático han dejado de ser amenazas futuras, para convertirse en realidades que dominan el día a día de las naciones.

El 2026 se perfila como un año de expansión de derechos sociales, fortalecimiento económico, innovación tecnológica y oportunidades personales. * El autor es comunicador social.