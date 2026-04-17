Necesitamos una Ley General del Deporte

En Panamá no existe el deporte profesional.

Un jugador no puede vivir de su salario ni tiene seguro social. Mientras tanto, Nicaragua, Guatemala y casi todo Centroamérica, tienen fútbol profesional. Panamá, siendo el país con más poder adquisitivo de la región, sigue en semiprofesional. Es una vergüenza.

El caso del béisbol es el más doloroso. Hay ligas formadoras en todo el país, padres que sacrifican todo, entrenadores que trabajan sin cobrar. Pero llegan a los 17 años y, si no los firman para Grandes Ligas [MLB], se quedan en la nada. No hay dónde jugar. Muchos se pierden en la calle, en el alcohol. Todo ese talento se va a la basura porque aquí no hay estructura.

La solución ya existe. Desde el año 2023, hasta la fecha se han presentado tres (3) proyectos de Ley General del Deporte, con los que se pretende, entre otros aspectos: identificar talento desde las escuelas, darles becas, y permitir que el sector privado construya estadios.

Hace más de 40 años que Panamá no es sede de unos Juegos Centroamericanos. La última vez fue en 1978. Cuarenta años usando las mismas instalaciones desde [Omar] Torrijos. Eso es atraso puro.

El deporte saca a la gente de barrios pobres y aleja a los jóvenes de la delincuencia.

El proyecto está hecho. Lo que falta es que la Asamblea entienda que el deporte no es un lujo: es economía, es seguridad, es futuro para nuestros jóvenes.

* El autor es abogado.