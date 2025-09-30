Panamá brilló, ahora les toca a los nuevos talentos

La celebración de los Premios Juventud 2025 en Panamá, marca un hito histórico y deja claro que nuestro país tiene todo para organizar espectáculos de talla internacional.

No fue solo la alfombra, las luces o la presencia de artistas de renombre; lo que se vivió fue la confirmación de que, con organización y visión, Panamá puede estar en el mapa global de la música. Este logro también abre un espacio de reflexión para la nueva generación de artistas panameños, especialmente en el reggae. Muchos jóvenes anhelan escenarios como este, sueñan con sonar en otros países y ser reconocidos, pero el talento por sí solo no alcanza.

Hoy más que nunca, las letras importan, el mensaje importa.

Los artistas jóvenes deben preguntarse: ¿qué quieren transmitir con su música?, ¿qué huella desean dejar? El público está listo y las oportunidades existen, pero se requiere madurez artística, creatividad y propuestas que eleven la cultura panameña más allá de modas pasajeras.

Panamá ya demostró que puede ser anfitrión de grandes eventos.

Ahora el reto está en que los jóvenes artistas decidan crecer y demostrar que también están listos para brillar.

* Periodista.