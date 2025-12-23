Para una gestión inteligente de deudas

Diciembre es una excelente época para para organizar la salida de las deudas, y empezar el próximo año con menos presión, este es el momento perfecto para ordenar tus responsabilidades, siempre y cuando comprendas que te tienes que separar un poco de los compromisos sociales y concertante en tu cartera, tus clientes y tu dinero.

Aquí van pasos rápidos para mejorar tu salud financiera: Prioriza las deudas con mayor interés, pues son las que más te drenan tu liquides, si puedes planear abonos extraordinarios para reducir la deuda de capital.

También el evaluar consolidar deudas para pagar menos y simplificar tus pagos, te ayudara estar más estable. Por otra parte, no tomes nuevas deudas sin un plan claro y realista de pago, porque podrías estar arriesgando tu estabilidad económica de forma innecesaria.

Si tienes una Negocio Micro o Pequeño (MYPE), revisa tus líneas de crédito, préstamos comerciales y límites de tarjetas empresariales y analiza si puedes renegociar en términos o tasas, muchas veces si se puedes, Pero asesórate con un consultor financiero reconocido. Sanear tus deudas ahora te da capacidad financiera para un mejor 2026.

* Asesor en Gestión Empresarial Financiera y Seguros.