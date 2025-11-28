Panamá celebra 204 años de independencia de España. Este acontecimiento histórico no solo simbolizó la lucha por la libertad, sino que también sentó las bases para trabajar en el desarrollo económico y político del país.

Hoy en día, Panamá es un ejemplo de crecimiento económico sostenido, gracias a su estratégica ubicación geográfica y al Canal de Panamá.

La conmemoración de esta fecha invita a reflexionar sobre el pasado y a proyectar un futuro próspero, donde la economía y la identidad nacional sigan siendo pilares fundamentales del desarrollo panameño.