Abrir las puertas al diálogo

No cerrar las puertas al diálogo, es el llamado para lograr un entendimiento y poner fin a las huelgas y cierres de calles que afectan a varios sectores del país.

Importar las diferencias, se hace urgente conversar, no podemos permitir que la situación se vaya intensificando, afectando gravemente a diversos sectores. Los estudiantes no pueden seguir perdiendo clases, las obras en construcción no pueden seguir paralizadas, no se puede seguir afectando a la micro, pequeña y mediana empresa. Es momento de conversar por el bien del país.