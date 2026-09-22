Cambio en hábitos de consumo

El precio del combustible preocupa porque impacta directamente en el costo de vida. Cuando este aumenta, sube el costo de los alimentos, productos de primera necesidad, la electricidad, el transporte, etcétera. Las familias lo notan al final de la semana, cuando el dinero rinde menos. La situación obliga a cambiar los hábitos de consumo. Planifican mejor las salidas y ajustas su presupuesto para cubrir lo básico. Es un incremento que no se puede evitar, ya que viene directa o indirectamente de donde sea. Obliga a todos a reorganizar su vida.