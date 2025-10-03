Desafío presupuestario

La distribución del Presupuesto General del Estado en Panamá es un tema clave para el desarrollo social y económico del país. No se trata solo de asignar grandes sumas de dinero, sino de garantizar que esos recursos lleguen a las áreas que más lo necesitan; educación, salud y generación de empleo. Una mala distribución puede generar malestar social, aumento de la pobreza y desconfianza en las instituciones. Por ello, el reto no es solo cuánto recauda el Estado, sino cómo administra y distribuye esos fondos para garantizar un desarrollo sostenible.