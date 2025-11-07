Palabras cortas

Destino clave en la exportación

07 de noviembre de 2025

Panamá se destaca por su posición geográfica estratégica, que la convierte en un centro de conexión clave para el comercio mundial. Sus atractivos económicos, comerciales, logísticos y financieros facilitan la exportación de productos frescos, manufacturados y de valor agregado. La creciente demanda de productos ofrece oportunidades para la agroindustria panameña. La industria puede aprovechar su ubicación para exportar productos de valor agregado. Con inversión en innovación y tecnología, Panamá puede diversificar su oferta exportable y consolidarse en el mercado internacional.

