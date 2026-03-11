Economía y empleo

La economía panameña crece, pero no se traduce en empleos para todos. A pesar del aumento del PIB, la tasa de desempleo sigue siendo alta. La falta de diversificación y la dependencia de sectores específicos son algunos de los factores que contribuyen a este problema. Es necesario que el gobierno y el sector privado trabajen en conjunto para crear empleos de calidad. La economía debe crecer para todos, no solo para unos pocos. Invertir en educación y capacitación es fundamental para preparar a la fuerza laboral para el futuro.