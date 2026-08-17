El agro un pilar para el desarrollo

El sector agropecuario constituye un eje estratégico para el desarrollo del país. Más allá de garantizar la seguridad alimentaria, impulsa el empleo digno, dinamiza las economías locales y fortalece el tejido social en las zonas rurales. Fortalecer este sector implica fomentar la cooperación entre el Estado, el productor y el sector privado, promoviendo innovación, acceso a financiamiento y nuevos mercados. Invertir en el agro es apostar por la soberanía alimentaria, la estabilidad social y el crecimiento equitativo. La actividad es fundamental para el país.