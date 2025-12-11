El costo de la vida sigue aumentando, afectando la economía familiar y la calidad de vida de muchas personas. Los precios de los alimentos y productos de primera necesidad, suben constantemente, mientras los salarios no siempre acompañan este ritmo. Esto genera una gran preocupación en muchas familias que luchan por cubrir sus necesidades básicas. Al pasar el tiempo la situación se hace más complicada. La estabilidad económica y social depende de encontrar soluciones sostenibles para este problema que afecta a tantos panameños.