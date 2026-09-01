El debate por descuentos a jubilados

El proyecto de ley que modifica los beneficios para jubilados, pensionados y adultos mayores se mantiene en el debate público. La propuesta amplía coberturas, incorpora nuevos descuentos y ajusta montos de los ya existentes en áreas como salud, transporte y servicios básicos.

El texto busca actualizar un marco que tiene años sin cambios, en un contexto donde el costo de vida y la población adulta mayor van en aumento. Es importante lograr un consenso entre todas las partes, teniendo en cuenta el contexto y los retos económicos actuales.