El debate por los subsidios

La entrega de subsidios que brinda el gobierno a la población y a los hogares, sigue siendo criticada y cuestionada por algunos. El otorgamiento de estas ayudas económicas no son malas, lo malo está en que no exista un control y medición real sobre el efecto en la vida de las personas. Los subsidios deben ser temporales, focalizados, medir su impacto y que sirvan de trampolín para sacar a la gente de una situación complicada. Pedir la eliminación total, es no reconocer que no todos gozamos de las mismas condiciones. El de las empresas se debe revisar también.