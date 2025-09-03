El desafio de reducir la pobreza

Panamá enfrenta el reto de reducir la pobreza y la desigualdad de manera real. No a través de eternos subsidios, ni ayudas económicas que no resuelven el problema de raíz y que funcionan solo para maquillar una cifra de “reducción de la pobreza”.

La falta de acceso a educación y empleos de calidad perpetúan el ciclo de pobreza. Es fundamental implementar políticas efectivas, como la inversión en educación y capacitación, y la promoción de la inclusión financiera.

La desigualdad también requiere atención, mediante políticas que garanticen igualdad de oportunidades para todos.