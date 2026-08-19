Palabras cortas

El reto de formalizar negocios

El reto de formalizar negocios
Yessika Calles
19 de agosto de 2026

Panamá tiene una gran fuerza emprendedora, pero mucha sigue en la informalidad. Formalizar no es castigar, es dar acceso a crédito, mercados y seguridad social. Un pequeño negocio puede contribuir razonablemente para facturar al Estado, exportar y crecer. El reto es simplificar trámites, bajar costos y acompañar con capacitación. Cuando la base productiva se fortalece, el país recauda más y reparte mejor. La economía se mueve cuando todos juegan con las mismas reglas. Es momento de tender la mano al que produce desde abajo.

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