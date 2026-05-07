Empleos formales: el principal desafío

La creación de empleos formales y sostenibles es una prioridad nacional. Aunque Panamá mantiene indicadores de crecimiento, persiste el desafío de integrar a miles de panameños que aún buscan una oportunidad laboral para hacer frente al costo de la vida. El empleo no es solo un ingreso. Es dignidad, estabilidad familiar y motor del consumo interno. Por ello, impulsar la inversión privada, agilizar proyectos de infraestructura y fortalecer la capacitación técnica resulta fundamental. Urgen más acciones para generar empleos.