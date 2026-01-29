Palabras cortas

En los ojos del mundo

En los ojos del mundo
Yessika Calles
29 de enero de 2026

Panamá es el centro de atención global con el Foro Económico Internacional del CAF. El país se posiciona como un hub estratégico, atrayendo a líderes y expertos para discutir el futuro de América Latina y el Caribe.

Con temas clave como la estabilidad macroeconómica, Panamá demuestra su compromiso con el desarrollo regional.

La participación de presidentes y expertos globales resalta la importancia del país en la escena internacional.

Es un momento crucial para atraer inversiones y fortalecer la posición del país como líder en logística y servicios financieros.

Contenido Patrocinado
TE PUEDE INTERESAR