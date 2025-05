Enfocarse en la certidumbre

Sabemos que en la actualidad el panameño de a pie, los dueños de negocios y todo el país vive en incertidumbre producto de la situación que se está dando y las repercusiones que se están teniendo.

El país no merece vivir así, recordemos que desde afuera nos están mirando como un sitio de inversión, de logística y de turismo; sin embargo, no nos estamos centrando en crear ese ambiente de certidumbre y confianza. Diversos sectores hacen su esfuerzo en llegar a una solución, ofreciéndose como intermediarios del conflicto, pero no se ve la luz.