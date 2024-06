Entre la informalidad y el emprendimiento

La informalidad sigue aumentando en el país, como respuesta a una situación económica complicada.

Por un lado, los que tienen empleo pero el dinero no les alcanza y deciden tener un negocio para tener un ingreso adicional y por otro lado están los que no han podido insertarse en el mercado laboral formal y no les queda de otra que montar un puestito para vender algo y sobrevivir.

Ambos escenarios nos dicen que en el país hay un problema de desempleo, inflación y la pérdida del poder adquisitivo que afecta a los panameños.