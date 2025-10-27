Fortalecer el sector agropecuario y productivo del país, es fundamental para aprovechar las oportunidades en el mercado internacional. Un sector agrícola sólido y competitivo puede generar empleos, divisas y crecimiento económico.

Al invertir en tecnología, capacitación e infraestructura, Panamá puede posicionarse como un proveedor confiable y competitivo en el mercado global. Esto permitiría diversificar la economía y reducir la dependencia de un solo sector, generando beneficios sostenibles para el país y sus habitantes.