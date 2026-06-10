Palabras cortas

Fortaleza del sistema financiero

Fortaleza del sistema financiero
Yessika Calles
10 de junio de 2026

Panamá ha consolidado un sistema financiero reconocido por su estabilidad y fortaleza. La supervisión prudente, el marco regulatorio claro y la apertura al comercio internacional han generado confianza en inversionistas, depositantes y organismos multilaterales.

Contar con bancos robustos, alta capitalización y una infraestructura de pagos que mueve gran parte del PIB nacional, refleja una plaza madura y competitiva. Esa solidez permite enfrentar ciclos económicos con resiliencia, enfrentar desafíos y seguir financiando el desarrollo.

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Panamá
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