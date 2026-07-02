Garantizar empleos formales permanentes

Urge implementar medidas que dinamicen la economía y generen empleos formales permanentes. El crecimiento sostenible no se logra con soluciones temporales, sino con políticas que den certidumbre a la inversión y fortalezcan al sector productivo. Incentivar a la pequeña y mediana empresa, agilizar trámites, invertir en infraestructura y formación técnica son pasos concretos para ampliar la oferta laboral de calidad. El empleo formal garantiza estabilidad a las familias, seguridad social y un mayor consumo interno.