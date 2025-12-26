Generar empleos es la prioridad

Generar empleos formales y bien remunerados es el principal desafío para 2026. El tener un empleo formal no solo garantiza derechos y beneficios para los trabajadores, sino que también impulsa el crecimiento económico y la productividad del país.

Es hora de priorizar políticas y estrategias que fomenten la creación de empleos de calidad, con salarios justos, para toda la población que lo necesita. La inversión en educación y capacitación es fundamental para preparar a la fuerza laboral para los desafíos del futuro.