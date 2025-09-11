Palabras cortas

Importancia de la calificación

Yessika Calles
11 de septiembre de 2025

El grado de inversión mide la capacidad de pago de la deuda de los países y es otorgada por calificadoras de riesgo que analizan el desempeño de las finanzas y la economía de una nación. Una calificación alta atrae inversores y fomenta el crecimiento, mientras que una calificación negativa genera incertidumbre y aumenta el costo del crédito. Para mantener y mejorar el grado de inversión, es crucial implementar políticas económicas sólidas, sostenibles y transparentes que promuevan la confianza de los inversores.

