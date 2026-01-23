Importancia de las relaciones comerciales

Las relaciones bilaterales entre países son fundamentales para fortalecer el comercio y la economía. Al establecer acuerdos y tratados, se fomenta la cooperación y se reducen las barreras comerciales.

Esto permite aumentar el intercambio de bienes y servicios, generando empleos y crecimiento económico. Además, las relaciones bilaterales facilitan la inversión extranjera y promueven la transferencia de tecnología y conocimientos.

Es crucial que los países trabajen juntos para enfrentar desafíos globales y aprovechar oportunidades.