Importancia de una decisión

El tema de la mina requiere una definición clara para Panamá. La falta de decisión genera incertidumbre que afecta a trabajadores, comunidades, inversionistas y a las finanzas públicas. Un país avanza cuando tiene reglas y rumbos definidos. Por ello es relevante el anuncio de conformar un equipo técnico interinstitucional con apoyo de expertos nacionales e internacionales. Contar con información objetiva, auditorías y análisis en temas jurídicos, económicos y ambientales permite que la discusión se base en datos y no en especulaciones.