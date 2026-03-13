Impulsar el turismo

Panamá tiene destinos turísticos con un gran potencial, pero requiere inversiones estratégicas en infraestructura y promoción para realzarlos. Es fundamental mejorar la conectividad aérea, ampliar la oferta hotelera y desarrollar proyectos de turismo sostenible. La promoción efectiva en mercados clave también es crucial para atraer más visitantes. Invertir en turismo es invertir en empleo, desarrollo económico y mejora de la calidad de vida de los panameños. El gobierno y el sector privado deben trabajar juntos para fortalecer este sector económico.