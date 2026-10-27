Incertidumbre y oportunidad

Entramos a la recta final del año entre la incertidumbre y la oportunidad. La informalidad, las condiciones económicas difíciles y el reciente sismo han golpeado el ánimo del país. Pero noviembre y diciembre traen una dinámica distinta. Son meses de alto consumo, un movimiento comercial importante por el pago del décimo, bonos y entrega de ahorros. Es el momento para generar confianza, acelerar la inversión y acompañar a los sectores afectados. Estos dos últimos meses pueden convertirse en el impulso para recuperar la economía.