Infraestructura y trato al turista

Mejorar la infraestructura turística y el trato que le damos a los visitantes, es crucial para el crecimiento del sector.

Invertir en carreteras, hoteles y servicios básicos es fundamental, pero también es clave capacitar a nuestros prestadores de servicios para ofrecer experiencias auténticas y acogedoras.

Un turista satisfecho es un embajador de nuestro país. Debemos reforzar la seguridad y mantener la áreas limpias. Hay que aprovechar la oportunidad de mostrar la riqueza cultural y natural de Panamá, que cada visitante se sienta como en casa.