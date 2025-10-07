Palabras cortas

Infraestructuras, motor de desarrollo

Amalia Quintero
07 de octubre de 2025

Invertir en infraestructuras es una de las estrategias más efectivas para impulsar el desarrollo económico y social de un país, ya que permite reducir los costos logísticos, atraer inversiones extranjeras y facilitar el comercio interno, creando las condiciones necesarias para un crecimiento sostenido y equilibrado.

Además, tiene un impacto directo en la generación de empleo. Apostar por infraestructura no es un gasto, sino una inversión inteligente que multiplica oportunidades, reduce desigualdades y construye las bases del progreso nacional.

