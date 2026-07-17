Palabras cortas

Inversión que impacta en la economía

Inversión que impacta en la economía
Yessika Calles
17 de julio de 2026

Panamá necesita agilizar la inversión para generar empleos. Tenemos proyectos estratégicos listos en todo el país que pueden generar miles de puestos de trabajo directos e indirectos, pero muchos permanecen detenidos por procesos administrativos o judiciales. No se trata de obviar la ley ni la participación ciudadana. Se trata de garantizar respuestas oportunas, con transparencia y con seguridad jurídica. Agilizar la ejecución de obras públicas y privadas es la vía más directa para reactivar la economía, generar empleo digno y llevar bienestar a las familias panameñas.

Contenido Patrocinado
TE PUEDE INTERESAR