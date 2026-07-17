Inversión que impacta en la economía

Panamá necesita agilizar la inversión para generar empleos. Tenemos proyectos estratégicos listos en todo el país que pueden generar miles de puestos de trabajo directos e indirectos, pero muchos permanecen detenidos por procesos administrativos o judiciales. No se trata de obviar la ley ni la participación ciudadana. Se trata de garantizar respuestas oportunas, con transparencia y con seguridad jurídica. Agilizar la ejecución de obras públicas y privadas es la vía más directa para reactivar la economía, generar empleo digno y llevar bienestar a las familias panameñas.