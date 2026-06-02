Inversiones para generar empleos

Promover a Panamá en foros internacionales es una tarea estratégica. Mostrar nuestras fortalezas, posición geográfica, logística, estabilidad y capital humano, genera confianza en los inversionistas que buscan destinos confiables. La inversión extranjera no solo fortalece las finanzas públicas. Se traduce en proyectos productivos, transferencia de tecnología y, principalmente, en oportunidades laborales para miles de panameños. Cada dólar que entra al país es un paso más hacia el desarrollo sostenible. Panamá tiene condiciones competitivas.