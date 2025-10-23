Inyección a la economía y turismo interno

Los días de asueto por fiestas patrias son una oportunidad para descansar o disfrutar con la familia y amigos.

También representan un impulso para la economía local, ya que las personas suelen salir a comer, comprar y realizar actividades recreativas, sobre todo en el interior del país.

Los hoteles, restaurantes y comercios se benefician de este movimiento, generando ingresos y empleos. Es importante reconocer el impacto positivo que estos días festivos tienen en la economía del país, reactivando sectores como el turismo y el comercio.