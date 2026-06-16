La paz y su efecto en la economía

El fin de la guerra en Oriente Medio es, ante todo, un alivio humano. Cada conflicto que cesa devuelve esperanza a familias, protege vidas y reabre el camino al diálogo, que es lo que siempre debe prevalecer. Más allá de lo humanitario, envía un mensaje claro a la economía mundial: estabilidad. La reducción de tensiones geopolíticas calma los mercados, modera el precio del petróleo y fortalece la confianza de inversionistas. Se traduce en rutas seguras, costos previsibles y crecimiento con menos sobresaltos. La paz es también una buena noticia para las finanzas.