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Oportunidades de inversión

Oportunidades de inversión
Yessika Calles
10 de septiembre de 2026

Panamá se consolida como un destino de inversión en la región. Nuestra posición geográfica, la solidez del Canal, el centro financiero y la conectividad aérea nos dan una ventaja competitiva única. La estabilidad macroeconómica, la posición estratégica y el compromiso del sector público y privado crean el ambiente ideal para invertir. Sectores como logística, puertos, turismo, energías renovables y servicios financieros muestran un gran potencial. Invertir en Panamá es apostar por crecimiento, por empleo y por un futuro.

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