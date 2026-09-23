Palabras cortas

Persisten desafíos económicos

Persisten desafíos económicos
Yessika Calles
23 de septiembre de 2026

El crecimiento por sí solo no basta cuando no se traduce en bienestar tangible para los hogares. La economía panameña sigue mostrando resiliencia, pero los desafíos estructurales permanecen: el costo de la vida presiona el presupuesto familiar, la generación de empleo formal avanza a un ritmo menor que las necesidades, y las brechas territoriales aún marcan el acceso a oportunidades. Superar esta coyuntura exige mirar más allá de los indicadores macroeconómicos. Requiere productividad, confianza para invertir, formación pertinente y un mercado interno más dinámico.

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