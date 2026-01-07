Planificar la inversión escolar

Los comercios ya se están preparando para la venta de útiles escolares. Aunque para algunos parezca prematuro, lo cierto es que para quienes se planifican para esta inversión, no lo es.

El año escolar inicia el 2 de marzo, por lo que en dos meses los tutores y padres de familia deben estar listos. Para quienes el sentido de la responsabilidad va primero, comienzan a planificarse con anticipación y evitar que el impacto económico sea mayor. Establecer un presupuesto, aprovechar las ofertas y promociones es una gran ayuda.