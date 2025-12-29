Retos persisten a pesar de la estabilidad

Al finalizar el 2025, Panamá muestra signos de estabilidad económica. Sin embargo, persisten retos como la reducción de la pobreza, el desempleo, la mejora de la infraestructura y la diversificación económica.

Para mejorar, se debe fortalecer la institucionalidad, impulsar la productividad y fomentar la inversión sostenible. Los retos para 2026 incluyen mantener la estabilidad fiscal, gestionar la deuda pública y enfrentar desafíos globales.

Es momento de reflexionar y actuar para un futuro más próspero y sostenible por el bien de todos.