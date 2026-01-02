Trabajo, ahorro y planificación para 2026

Este año, anhelamos un cambio positivo que beneficie a todos los panameños. Generar oportunidades de empleo es el mayor deseo para que cada familia pueda transformar su situación. El trabajo es clave para impulsar la economía y mejorar la calidad de vida. Que la gente pueda ahorrar, planificar y avanzar es el objetivo. No solo se trata de crecer, sino de hacerlo de manera inclusiva y sostenible. Hay que crear un entorno que fomente el progreso y la estabilidad. Que este año sea de oportunidades, crecimiento y bienestar para todos.