Turismo como motor económico

Panamá tiene ante sí la oportunidad de consolidar el turismo como motor de desarrollo sostenible. Nuestra posición geográfica, la conectividad aérea, el Canal y la riqueza cultural y natural son activos que pocos países poseen.

El reto está en transformar ese potencial en una oferta competitiva. Se requiere mayor inversión en infraestructura, seguridad, promoción internacional y sostenibilidad. También una coordinación más estrecha entre sector público, privado y comunidades. Apostar por un turismo de calidad es apostar por empleos.