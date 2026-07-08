Palabras cortas

Turismo como motor económico

Turismo como motor económico
Yessika Calles
08 de julio de 2026

Panamá tiene ante sí la oportunidad de consolidar el turismo como motor de desarrollo sostenible. Nuestra posición geográfica, la conectividad aérea, el Canal y la riqueza cultural y natural son activos que pocos países poseen.

El reto está en transformar ese potencial en una oferta competitiva. Se requiere mayor inversión en infraestructura, seguridad, promoción internacional y sostenibilidad. También una coordinación más estrecha entre sector público, privado y comunidades. Apostar por un turismo de calidad es apostar por empleos.

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