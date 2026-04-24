Un escenario de incertidumbre

La estabilidad económica del país enfrenta un escenario, no solo por los retos internos que persisten, si no también por las situaciones a nivel internacional. La incertidumbre global, tasas altas, tensiones geopolíticas, desaceleración comercial, frenan el consumo interno y limitan el acceso a crédito. Las MIPYMES, responsables del 70% del empleo, son las primeras afectadas. El crecimiento que no genera empleo de calidad es insostenible. Urge articular políticas diferenciadas: financiamiento flexible, incentivos a la formalización y compras públicas estratégicas.