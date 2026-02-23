Palabras cortas

Un impulso al comercio

Yessica Calles
23 de febrero de 2026

El regreso a clases representa un respiro para los comercios locales. La compra de útiles escolares dinamiza la economía, generando ventas y empleos temporales.

Papelerías, librerías, zapaterías, sastrerías, supermercados y electrónicas, se benefician durante esta temporada. Este impulso también alcanza a otros sectores, como la lavanderías y el transporte.

La demanda de servicios y productos aumenta, creando un efecto multiplicador. Estos días serán de mucha dinámica económica para los negocios, lo cual es muy positivo .

