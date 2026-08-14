Un sector que de ser prioridad

Las micro, pequeñas y medianas empresas constituyen la base del empleo en Panamá. Generan la mayor parte de los puestos de trabajo y sostienen el tejido productivo en cada provincia.

Por ello, requieren políticas públicas estables, acceso real al financiamiento y un marco regulatorio que no castigue la formalidad. La atención al sector no puede limitarse a coyunturas.

El fortalecimiento de las Mipymes es una decisión de Estado. De su crecimiento depende la capacidad del país para generar empleo digno y reducir desigualdades.