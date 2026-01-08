Unas finanzas sólidas

Es fundamental seguir avanzando en el ordenamiento de las finanzas públicas para garantizar un uso eficiente de los fondos. La disciplina fiscal y la transparencia son clave para impulsar proyectos que dinamicen la economía y mejoren la calidad de vida de los ciudadanos.

Es hora de priorizar inversiones en infraestructura, educación y salud, que no solo crean empleos, sino que también fomentan el crecimiento sostenible. Con un manejo responsable de los recursos, Panamá puede alcanzar un desarrollo económico inclusivo y próspero.