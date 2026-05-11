$7.3 millones en cheques sin justificar en Belisario Porras

Según datos proporcionados por la Contraloría General de la República, B/.7,367,683.17 de los fondos de descentralización entregados a la Junta Comunal de Belisario Porras, de San Miguelito, durante el periodo 2019-2024, no han sido justificados, lo que implicaría un presunto peculado.

El representante Javier Valverde explicó que la investigación responde a una supuesta lesión patrimonial efectuada a través de cheques de B/.1,000 a B/.2,000 durante la pandemia. “Todo fue en donaciones a personas que cambiaban los cheques y no pudieron dar las debidas explicaciones del uso, por lo que la Autoridad Nacional de Descentralización presentó la denuncia y la Contraloría realizó la auditoría”, dijo.

En la investigación de la Contraloría se determinó “el uso incorrecto en los desembolsos realizados por la suma total de B/.8,098,668.62, de los cuales B/.7,367,683.17 fueron destinados para el pago de servicios prestados a la Junta sin evidencia, detalló el Ministerio Público. Las autoridades agregaron que el resto del dinero se desembolsó de la siguiente forma: B/.262,021.18 en bolsas de comida y otros productos; B/.123,566.70 en materiales de construcción; B/.93,000.00 en apoyo deportivo; B/.92,267.57 en apoyo económico, mientras que B/.160,130.00 en desembolsos sin documentos”.