Al menos 21 partidos políticos podrían disputar las elecciones del 2029

<span class="mln_uppercase_mln">ml |</span> Los colectivos que se encuentran constituidos como partidos son: Partido Revolucionario Democrático (PRD), Cambio Democrático (CD), Partido Panameñista, Realizando Metas (RM), Movimiento Otro Camino (MOCA), Movimiento Liberal Republicano Nacionalista (Molirena), Partido Alianza, Partido Alternativa Independiente Social (PAIS) y Partido Popular (PP). El Tribunal Electoral también registraba a estos nueve colectivos dentro del proceso de postulaciones para los comicios de 2024.