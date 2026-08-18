Política

Al menos 21 partidos políticos podrían disputar las elecciones del 2029

El escenario político panameño se perfila con una amplia oferta electoral de cara a los comicios del año 2029

Al menos 21 partidos políticos podrían disputar las elecciones del 2029
Cortesía | Una ciudadana ejerciendo su derecho al sufragio durante la pasada elección general.
Al menos 21 partidos políticos podrían disputar las elecciones del 2029
Al menos 21 partidos políticos podrían disputar las elecciones del 2029
ML | Banderas de partidos.
Al menos 21 partidos políticos podrían disputar las elecciones del 2029
ML | Grupo UNE.
Amilkar Rodriguez
18 de agosto de 2026

Al menos veintiún partidos políticos podrían estar en la contienda electoral del 2029, de concretarse los procesos de inscripción que actualmente adelantan distintos grupos ciudadanos.

Según datos oficiales del Tribunal Electoral, ocho grupos han iniciado los trámites para constituirse como partidos políticos en formación, mientras que otros tres se encuentran en la fase de inscripción de adherentes, paso previo para convertirse en colectivos políticos legalmente constituidos. A estos grupos se suman los nueve partidos políticos que actualmente están constituidos en el país.

En este sentido la secretaria general del Tribunal Electoral, Myrtha Varela de Durán, informó que “actualmente se requieren 45,503 firmas, equivalentes al 2 % de los votos válidos emitidos en la elección anterior, para alcanzar la condición de partido político legalmente constituido”.

Varela de Durán resaltó que “los grupos interesados en participar en los comicios de 2029 tienen hasta el 31 de diciembre de 2027 para alcanzar esa cantidad de adherentes”.

Por otro lado, aunque la coalición Vamos no ha confirmado oficialmente su intención de convertirse en partido político, el director de Organización Política del movimiento, Mijail Castillo, aseguró en una reciente entrevista que la agrupación se encuentra fortaleciendo sus estructuras a nivel nacional y evaluando la posibilidad de constituirse como partido.

Igualmente, Castillo explicó que “una eventual decisión de dar ese paso dependerá de las condiciones del sistema electoral panameño y de las garantías de participación que este ofrezca a las distintas fuerzas políticas”.

Partidos legalmente constituidos en el país

ml | Los colectivos que se encuentran constituidos como partidos son: Partido Revolucionario Democrático (PRD), Cambio Democrático (CD), Partido Panameñista, Realizando Metas (RM), Movimiento Otro Camino (MOCA), Movimiento Liberal Republicano Nacionalista (Molirena), Partido Alianza, Partido Alternativa Independiente Social (PAIS) y Partido Popular (PP). El Tribunal Electoral también registraba a estos nueve colectivos dentro del proceso de postulaciones para los comicios de 2024.

Grupos que quieren ser nuevos partidos en el país

ml | Dentro de los grupos que se encuentran en trámite son: el Proyecto Panamá, el Partido Auténtico Nacional, el Partido Reconstrucción Ciudadana, el Partido Transformación Nacional, el Partido Nuevo Horizonte, Unidos por una Nueva (UNE), Nivira y CREO.

Mientras que, el Partido Acción Ciudadana, el Movimiento Radix y el Partido Nacional Humanitario, ya están proceso de recolección de firmas.

La última propuesta de partido político la presentó el grupo denominado CREO, el cual informó que está en avance de su proceso.
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