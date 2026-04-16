Asamblea elige a Jaime Barroso como nuevo magistrado del Tribunal Electoral

Con 52 votos a favor, el pleno de la Asamblea Nacional (AN) eligió este jueves, 16 de abril, a Jaime Barroso Pinto como nuevo magistrado del Tribunal Electoral (TE), cargo que ejercerá por un periodo de 10 años.

Barroso Pinto reemplazará en el cargo a Alfredo Juncá, cuyo periodo culmina en diciembre de 2026 y quien también aspiraba a repetir en el cargo, pero solo onbtuvo 18 votos.

La designación se produjo luego de que la Comisión de Credenciales presentara el informe de 24 de los 27 aspirantes que cumplieron con los requisitos establecidos. En el proceso se formalizaron dos postulaciones: la de Barroso Pinto, nominado por el diputado Eliécer Castrellón, del Partido Popular, y la de Juncá, propuesto por la diputada Grace Hernández, del Movimiento Otro Camino.

Antes de su elección, Barroso Pinto se desempeñaba como fiscal de Cuentas.