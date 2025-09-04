Asamblea inició proceso para modificar su reglamento interno

Con la discusión artículo por artículo, inició el estudio y análisis de 16 proyectos de ley que buscan reformar el Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la Asamblea Nacional, en la Comisión de Credenciales.

los documentos que serán objeto de análisis por parte de la instancia legislativa son los proyectos de Ley 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 40, 55, 92, 167, 269, 270, 275, 294 y 337, que modifican y adicionan artículos al Texto Único de la Ley 49 de 1984.

La presidenta de la comisión, Dana Castañeda, explicó que se reunirán con todas bancadas y escucharan las propuestas que tengan antes de pasar al pleno, donde se tomará la decisión final.

Dijo que se reunirán todos los lunes para avanzar en los consensos o modificaciones y agilizar de una vez por todas, en los cambios necesarios del Reglamento Interno, que ya tiene años sin ser modificado.