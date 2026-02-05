Avanza debate sobre reformas al reglamento interno de la Asamblea

La Comisión de Credenciales, Reglamento, Ética Parlamentaria y Asuntos Judiciales avanzó en la aprobación de algunos artículos del segundo bloque de reformas al Reglamento Orgánico del Régimen Interno (RORI) de la Asamblea Nacional, contenido en la Ley 49 de 1984.

Entre los aspectos centrales destaca la modificación del artículo 46, impulsada por el diputado José Luis Varela y otros, que actualiza la conformación de las comisiones permanentes. La propuesta fija 15 comisiones, integrando de manera expresa los componentes de ética parlamentaria y asuntos judiciales, y reorganizando áreas clave como presupuesto, justicia, ambiente, derechos humanos, asuntos indígenas y desarrollo social.

Además se aprueba que las comisiones deben reunirse por lo mínimo una vez a la semana, cuatro al mes, lo que justificaria la productividad, según dijo la presidenta de la Comisión, Dana Castañeda.

La iniciativa fue aprobada en todos sus elementos valorables, quedando formalmente adoptada sin objeción.

La Comisión decretó un receso hasta el próximo martes para evaluar ajustes del proyecto de reformas al Reglamento Interno, garantizando su constitucionalidad y transparencia.